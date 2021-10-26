فيديو.. البرهان: الأحزاب كانت تعمل من أجل مصلحتها الشخصية

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، إن جميع المدن فى السودان بها مشاكل لم تجد أى استجابة من قبل السياسيين، مضيفًا: "لم نر عملًا سياسيًا أو فريقًا يتحاور مع المواطنين عن مشاكلهم، كل الأمور كانت تدار من الخرطوم، والأحزاب كانت تعمل من أجل مصلحتها الشخصية".





وأوضح البرهان، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة لن تستطيع بناء السودان أو تكمل الفترة الانتقالية لوحدها، متابعًا: "مصممين على استكمال هياكل العدالة من المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالى ومجلس النيابة". وأشار قائد القوات المسلحة السودانية، إلى أن الأجهزة العدلية عليها أن تنأى عن الممارسة السياسية لأنها أجهزة مستقلة، وسيتم استكمال هياكل العدالة خلال هذا الأسبوع.

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