جدة - نرمين السيد - تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا حاجز الـ 244 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات الموزعة نحو 6.83 مليار جرعة، حسبما أظهر البيانات المجمعة لجامعة "جونز هوبكنز".





وأظهرت البيانات المنشورة على موقع الجامعة، اليوم، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا بلغ 244.060 مليوناً، وأن عدد الوفيات بسبب الوباء بلغ 4.954 ملايين حالة. كما أكدت البيانات المجمعة أن إجمالى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التى تم توزيعها حول العالم نحو 6.833 مليارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يتجاوز 244 مليون إصابة و4.9 مليون وفاة حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.