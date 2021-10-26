أوغندا: انفجار حافلة الأمس كان هجوما انتحاريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الشرطة، فرد اينانجا: "تأكد أنه هجوم انتحارى قتل فيه المهاجم"، موضحًا أن المهاجم "كان على لائحة الأعضاء المطلوبين" من مجموعة القوات الديمقراطية الحليفة.
وبحسب الوكالة، فقد أعقب انفجار حافلة قرب العاصمة الأوغندية كمبالا، انفجار ثانٍ فى مقهى ليل السبت الماضى، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، حيث أكد إينانجا "ارتباط كبير بين الهجومين".
ووصفت الشرطة هجوم السبت بأنه "عمل إرهابى محلى"، فيما أعلن داعش لاحقاً مسؤوليته عن التفجير. وقال إينانجا: "هناك أفراد أو مجموعات أفراد تُعد هذه المتفجرات تنتمى إلى ذات مجموعة المهاجمين".
وتتهم أوغندا القوات الديمقراطية الحليفة، المجموعة الأوغندية المتمردة تاريخيًا، بقتل آلاف المدنيين فى شرق الكونغو الديمقراطية. وأعلنت الولايات المتحدة ارتباط هذه القوات بتنظيم داعش الإرهابى منذ مارس الماضى.
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