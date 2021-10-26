دخول موقع مكاني خدمات حجز تذاكر المباريات 1443 حيث يتابع عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من عُشاق كرة القدم الساحرة المستديرة، كافة المباريات الرياضية التي يتم بثها بالدوري السعودية وغيرها من مباريات خاصة ببطولات أخري، لذا تعد منصة مكاني من أهم المنصات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين من أجل حجز التذاكر الخاصة بكل مباراة علي حدة، فمن خلال التسجيل في منصة مكاني يمكن الحصول على تذاكر المباريات بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة من خلال الجوال أو حاسوب إلكتروني، وفيما يلي سوف نوفر لكم رابط حجز تذاكر المباريات بالسعودية بمنصة مكاني وطريقة الحجز الإلكترونية بالمنصة.

منصة مكاني حجز تذاكر المباريات بالسعودية

حيث تعتبر المنصة من أهم المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب شبكة البريد السعودي الإلكتروني، حيث أصبح الحجز الخاص بالمباريات يتم إلكترونياً دون الذهاب الي مقرات العمل الإداري الخاص بكل نادي رياضي بالمملكة، حيث توفر المنصة خطوات إلكترونية من أجل حجز أي تذكرة وهو أهم ما يميز هذه المنصة وهو حجز المقاعد بالإضافة الي تحديد العدد الذي سيقوم بالحضور وكل ذلك خلال ثواني معدودة من بداية التسجيل.

تسجيل دخول منصة مكاني لحجز التذاكر

يستطيع أي مواطن متواجد علي أرض المملكة سواء مواطن سعودي أو مقيم، أن يقوم بحجز تذكرة دخول الي أي مباراة تم تحديدها من خلال جدول المباريات المحدد من الاتحاد السعودي، علي أن يتم الحجز الخاص بالتذاكر من خلال الخطوات التالية: