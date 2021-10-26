هل يعيش ليونيل ميسي عزلة في باريس سان جرمان؟

قال اللاعب الدولي السابق تييري هنري إنه يشعر وكأن ليونيل ميسي "معزول" في فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي.
وذكر الزميل السابق لميسي في برشلونة، في حوار مع "RMC Sport": "إنه (ميسي) معزول، ويلعب الكرة بشكل أقل"، مضيفا "لن أقول إنه حزين، لكنه معزول".
وتابع: "لا يقدم ميسي الإضافة المرجوة في الجهة اليمنى.. في المنتصف، يمكنه ضبط إيقاع اللعب".
وأوضح هنري: "يجب إيجاد صيغة ما لجعل مبابي ونيمار وميسي يلعبون معا".
وأردف قائلا: "من الواضح أنه عندما تكون منعزلا، فلن يكون لك تأثير في الفريق، ثم أنك تلمس الكرة بشكل أقل".
وقال تييري، الذي لعب مع ميسي لمدة ثلاث سنوات في برشلونة من 2007-2010، إن الفريق الباريسي يجب أن يستفيد أكثر من ميسي، مقارنة مع التركيز على الشاب الفرنسي كيليان مبابي.
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