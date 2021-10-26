بسبب كورونا.. أمريكا تصنف أوكرانيا كأعلى مستوى من مخاطر السفر

جدة - نرمين السيد - وذكر تقرير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أوكرانيا انتقلت هذا الأسبوع من المستوى 3، أو الخطر "العالي" لكوفيد-19، إلى المستوى 4، وهو أعلى فئة من حيث المخاطر.
وحثت المراكز الأمريكية على موقعها الرسمى على الإنترنت المواطنين الأمريكيين على تجنب السفر إلى أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.
وقال التقرير "إذا كان عليك السفر إلى أوكرانيا، فتأكد من تلقيك التطعيمات الكاملة قبل السفر، وبسبب الوضع الحالى فى أوكرانيا، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 وانتشاره".
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