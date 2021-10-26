باسم المستخدم portal.ku.edu.kw رابط تسجيل اختبارات القدرات الأكاديمية 12

portal.ku.edu.kw رابط تسجيل اختبارات القدرات الأكاديمية للصف الثاني عشركما قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق الموعد المحدد لاستقبال طلبات تسجيل الطلاب، كما قامت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي لها بتحديد موعد انطلاق الاختبارات الفعلية لها، تابع المقال عبر موقع ثقفني المتميز وتعرف على المواعيد وأيضا الرابط والخطوات.

باسم المستخدم portal.ku.edu.kw رابط تسجيل اختبارات القدرات الأكاديمية 1443

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق العام الدراسي الجديد في جميع مدارس دولة الكويت، وقامت بمتابعة الطلاب عن كثب للتعرف على العام الجديد والنظام الجديد للتعليم فيه، حضوريا أو عبر المنصات الإلكترونية كالأعوام الماضية، وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية مع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، بينما تم الانتظار على طلاب الروضات والاعتماد على التعليم الإلكتروني لهم، بينما يستمر العام الدراسي الجديد قامت الوزارة برفع جميع الإجراءات الوقائية بين الطلاب، حيث كان هذا القرار تعميميا على مستوى مدارس وهيئات الدولة، وذلك بعد أن قامت وزارة الصحة الكويتية بالإعلان عن لوضع الوبائي الآمن لفيروس كرونا المستحدث، وبذلك تستعد المدارس للاختبارات.

بيانات وزارة الصحة الكويتية وتأثيرها على التعليم

قامت وزارة الصحة باستيراد أنواع متعددة من لقاحات فيروس كرونا، وتم وضع ألية للحماية والتلقيح لجميع فئات الشعب وكذلك المقيمين أو العاملين على الأراضي الكويتية، وتم التشديد على الحصول على الجرعات وأيضا تم التشديد على حضور الهيئات بشهادة جرعتي لقاح كرونا، كما أعلنت الوزارة إتاحة الحصول على جرعة تنشيطية معززة للضمان الأكثر للوقاية، وأعلنت الوزارة في هذا الأسبوع أن الوضع اصبح مطمئن وتم تلقيح أغلب الشعب بما يسمى بمناعة القطيع، وقامت برفع العديد من الإجراءات الاحترازية وقيود السفر من وإلى الكويت.

موعد وألية اختبارات القدرات

أعلن مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس في بيان صحفي له عن إطلاق موعد بدابة التسجيل للاختبارات وأيضا البداية الفعلية لاختبارات الطلاب والتي تتم كالتالي:

يبدا التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

يستمر التسجيل الإلكتروني حتى الاثنين الموافق الأول من نوفمبر 2021 الساعة 12 ظهرا.

تبدأ اختبارات الطلاب الفعلية بالفترة بين 8 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر.

يقوم الطلاب بالصف الثاني عشر وخريجي الثانوية بالتسجيل في الموقع.

قامت جامعة التقييم والقياس باعتماد ألية المعاقبة على الغش بالاختبارات.

كيفية تسجيل الطالب لدخول اختبارات القدرات

يكون الدخول على رابط واحد فقط ولا يتم تفعيل الدخول عليه إلا عند بداية فترة استقبال التسجيلات والتي تقرر أن يكون الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، ويتم التسجيل الإلكتروني بالخطوات التالية: