شروط التسجيل في برنامج حافز وطريقة التقديم

شروط التسجيل في برنامج حافز طريقة التسجيل للاستفادة منة. حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن أعانة برنامج حافز للمواطنين. وذلك بهدف البحث عن عمل مناسب لمهارتهم و مؤهلاتهم الدراسية. كما يهدف إلي توفير احتياجاتهم المالية وتوفير عائد مادي لهم. وكذلك تدريب المستنفدين ومساعدتهم على الدخول إلي سوق العمل وتحقيق القدرة التنافسية فى السوق. كما يوفر البرنامج العديد من الوظائف التي تتناسب مع طموحات الشباب. ومساعدتهم فى الحصول علي الوظيفة التي تتناسب مع إمكانياتهم. وكذلك يخصص البرنامج دخل شهري للمستفيدين للمساعدة فى البحث عن عمل. وسوف نتعرف الآن علي شروط أعانة برنامج حافز وطريقة التسجيل العمرية والفئات التي يخدمها البرنامج في السطور التالية :

أن لا يقل عمر المتقدم عن ٢٠ عام أو لا يزيد عن ٣٥ عاما كذلك يجب أن يكون ليس له أي نشاط تجاري ألا يكون من الحاصلين على معاش تقاعدي كذلك يجب أن يكون قد انتهي من مراحلة التعليمية أن يكون مقيم داخل المملكة ١٠ شهور على الأقل أن يكون قادر على تنفيذ العمل المطلوب كذلك أن لا يكون مقيد في احد الوظائف الحكومية أو الخاصة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية كذلك أن لا يكون من المقيمين في دار رعاية وكذلك يجب عدم حصوله من قبل علي أي تعويض ضد التعطل عن العمل

أن تكون المستفيدة حاصلة علي الجنسية السعودية. كذلك أن تكون المستفيدة قادرة علي العمل من الناحية الصحية. كذلك أن تكون المستفيدة تقيم في المملكة العربية السعودية أقامة كاملة. أن يكون عمر المتقدمة أكبر من ٢٠ عاما ولا تتجاوز ٣٥ عاما. كذلك أن تكون من حملة الشهادات الجامعية. كذلك الا يكون لدي المستفيدة اي نشاط تجاري.

الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات من الرابط www.taqat.sa ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد بعد ذلك تحديد نوع الهوية و الضغط على التالي ثم أدخال البيانات الشخصية الاسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بعد ذلك ادخل رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم الموافقة علي الشروط وتأكيد رقم الجوال ثم تقوم برفع صورة من المؤهل الدراسي بعد ذلك تستكمل الخطوات ونقوم باختيار الوظيفة المراد التقدم لها

توفير عمل بالراتب المناسب للمستفيد كما يقوم بتوفير فرص العمل للشباب بناء على قدارتهم كذلك يحصل المتدرب في دورة برنامج حافز علي راتب ٢٠٠٠ ريال بعد ذلك ينضم إلى دورة حافز للباحثين ويحصل على راتب ١٥٠٠ ريال لمدة اربع شهور ثم يحصل بعد ذلك على ١٢٥٠ ريال راتب في الأربع شهور التالية. ويحصل على ١٢٠٠ ريال راتب في الأربع شهور الأخيرة

أولا شروط التسجيل في برنامج حافزشروط تسجيل النساء في حافز البحث عن عملطريقة التسجيل فى برنامج حافزثالثا مميزات التسجيل في برنامج حافز