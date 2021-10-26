تحرك نيابي بعد تصريحات سناء قموة حول الغذاء المسرطن

دوت الخليج :- اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور احمد السراحنة اليوم الاثنين بان ما صرحت به المسؤوله السابقة في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة سناء قموة بخصوص مواد مسرطنة في الغذاء الأردني يعتبر خطير جدا لا يمكن ان نسكت عليه او نتغاضى عنه .

واضاف في تصريحات اذاعية : انه سيتم استدعاء المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ومديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً الدكتورة سناء قموة و وزير الصحة الدكتور فراس الهواري من اجل عقد اجتماع لبحث ما ادعته قموة .

وكانت قموة صرحت سابقا ان سبب سرطان الثدي والقولون والمستقيم لدى النساء والقولون والمستقيم لدى الرجال هو وجود مواد مسرطنة في الغذاء خاصة في القمح والحليب والبقولويات والأرز والاسماك .