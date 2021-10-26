دوت الخليج :- اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور احمد السراحنة اليوم الاثنين بان ما صرحت به المسؤوله السابقة في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة سناء قموة بخصوص مواد مسرطنة في الغذاء الأردني يعتبر خطير جدا لا يمكن ان نسكت عليه او نتغاضى عنه .
واضاف في تصريحات اذاعية : انه سيتم استدعاء المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ومديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً الدكتورة سناء قموة و وزير الصحة الدكتور فراس الهواري من اجل عقد اجتماع لبحث ما ادعته قموة .
وكانت قموة صرحت سابقا ان سبب سرطان الثدي والقولون والمستقيم لدى النساء والقولون والمستقيم لدى الرجال هو وجود مواد مسرطنة في الغذاء خاصة في القمح والحليب والبقولويات والأرز والاسماك .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحرك نيابي بعد تصريحات سناء قموة حول الغذاء المسرطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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