الخارجية تدعو الأطراف السودانية إلى احتواء الأوضاع وتغليب المصلحة الوطنية

دوت الخليج :- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع التطورات التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق منذ صباح اليوم، داعيةً جميع الأطراف السودانية إلى احتواء الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا بما يحافظ على سلامة السودان الشقيق ومصالحه، ويُحقق أمنه واستقراره، ويحمي مقدراته ومكتسباته ويلبي تطلعات الأشقاء السودانيين.

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