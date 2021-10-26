صحيفة: إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية

أفادت صحيفة "الشروق" المصرية، الثلاثاء، بأن وزيرة الصحة، هالة زايد، أصيبت بأزمة قلبية نقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة قولها أن الوزيرة مازالت تحت العلاج في الرعاية المركزة وحالتها مستقرة". ومن جانبها، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، بأن هالة زايد أجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.

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