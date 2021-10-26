الجامعة العربية تدين الاستيطان الإسرائيلى بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إعلان الحكومة الإسرائيلية خططا لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الحكومة تواصل حزمة من السياسات الخطيرة الهادفة إلى تقليص الوجود الفلسطينى بالضفة والقدس، ومستغربا صمت المجتمع الدولى على ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات آخرها إجبار فلسطينى على هدم منزل عائلته بنفسه فى القدس قبل يومين.





وصرح المصدر بأن إعلان الحكومة الإسرائيلية تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية، كمنظمات إرهابية هو ما يمكن وصفه بالإرهاب، مضيفا أن أصواتا داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، عارضت هذا التصنيف الذى لا يستند لأى أساس، ولا ينبغى أن يلزم أى طرف فى العالم. وأكد المصدر أن قوى عالمية لم يعد يهمها سوى حماية الحكومة الإسرائيلية من السقوط، متبعة سياسة غض النظر عن كافة جرائمها. وأضاف أن هذا التوجه لا يعكس خطة أو استراتيجية، يمكن العمل بمقتضاها لمنع انفجار الأوضاع فى الأراضى المحتلة أو تحقيق التسوية المنشودة، فى ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية فى سياساتها العنصرية والاستيطانية.

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