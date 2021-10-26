الاتحاد الأوروبى: لا اتفاق على أى إجراءات جديدة بشأن أزمة الغاز

جدة - نرمين السيد - قالت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون الطاقة، كادرى سيمسون، إن وزراء الطاقة الأوروبيين لم يتفقوا على أى إجراءات جديدة بشأن أزمة الطاقة فى أوروبا.
وأضافت كادرى فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين، إنه لا يوجد اتفاق على أى إجراءات جديدة بشأن أزمة الطاقة، مضيفة "سنطرح فى شهر ديسمبر اقتراحات لتحسين سوق الغاز الأوروبية".
وتابعت كادرى "الوضع الحالى يمثل ضغطا على الاتحاد الأوروبى ولكن علينا أن نعمل على أن تكون أسواق الطاقة الأوروبية مستقلة ومكتفية"، مضيفة أن "الطاقة المستقبلية تحتاج لطاقة نظيفة وبعض الدول الأعضاء أكدت أن سياسات المناخ وكذلك الطاقة النظيفة تعتبر حلا وليست سببا لارتفاع أسعار الطاقة والغاز".
وارتفعت أسعار الطاقة فى أوروبا التى تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز والنفط المستوردين، بشكل كبير، خصوصا على خلفية الارتفاع الذى طرأ على أسعار الغاز للبيع الفورى والتى تعد مرجعية.
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