السفير أسامة نقلى يستقبل الفنان الفوتوغرافى السعودى خالد خضر

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أهدى "خضر" خلال اللقاء، السفير أسامة نقلى جميع صور المعرض وعددها 32 لوحة تعبر عن أبرز ما قدمته المملكة العربية السعودية من مجهودات فى توسعة الحرمين الشريفين، فضلًا عن اللوحات التى تُسجل عملية نقل كسوة الكعبة المشرفة حينما كانت تأتى من مصر إلى المملكة سنويًا.
من جانبه قدّم السفير نقلى الشكر للفنان المخضرم خالد خضر على هذا الإهداء، مُعربًا عن سعادته بنجاح المعرض الذى يُشّكل أحد روافد تعزيز العلاقات الثقافية المشتركة بين المملكة ومصر.
جدير بالذكر أن الفنان السعودى خالد خضر الملقب بـ "مصور الحرمين الشريفين" يمتلك أرشيفًا فنيًا يضم أكثر من مليونى صورة ترصد ملامح التنمية فى المملكة، وسبق له اقامة أكثر من 130 معرضًا للصور الفوتوغرافية حول العالم، وحصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية، كما يسعى خضر ليكون أول فنان فوتوغرافى سعودى يقوم بتصوير أبرز المعالم المصرية، لعرضها خلال الفعاليات الرسمية المشتركة بالمملكة من خلال معرض بعنوان "مصر بعيون سعودية".
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