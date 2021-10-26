دافوس الصحراء.. انطلاق النسخة الـ5 من مبادرة مستقبل الاستثمار فى الرياض

جدة - نرمين السيد - يلتقى رجال أعمال دول عديدة فى الرياض، اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى النسخة الخامسة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ما يجعل المملكة وجهة استثمار ديناميكية بعد انحسار فيروس كورونا فى المنطقة الثرية.





وأطلق ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، المؤتمر الذى يوصف بـ"دافوس الصحراء" منذ عام 2017، لجذب المستثمرين الأجانب والترويج لرؤية 2030، لتنويع الاقتصاد السعودى الذى يعتمد بشكل كبير على النفط، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويشارك رؤساء أكبر المصارف العالمية وشركات إدارة الأصول وصناديق استثمار عالمية فى المؤتمر الذى ينظم تحت عنوان "الاستثمار فى الإنسانية"، حيث احتشد مئات المشاركين فى فندق الريتز كارلتون فى الرياض، للمشاركة فى جلسة الافتتاح وجلسات النقاش التى تعقبها.

ويأتى على رأس الحضور الرئيس التنفيذى لمجموعة "جولدمان ساكس" ديفيد سولومون، ورئيس شركة الأسهم الخاصة "بلاكستون" ستيفن شوارزمان، والرئيس التنفيذى لشركة إدارة الأصول "بلاك روك" لارى فينك، الذين شاركوا فى جلسة النقاش الأولى التى أدارها المذيع المتخصص في الشؤون الاقتصادية فى شبكة "سى إن إن" ريتشارك كويست.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم قصير عن الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية، تضمن مقاطع مروعة لحرائق غابات، وأعاصير، وفيضانات جارفة، وأخرى تبرز تأثير التلوث البيئى على الكائنات الحية فوق الأرض وفى عمق البحار.

وقالت العالمة الأمريكية السعودية غادة المطيرى، فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن "الوباء جعل من الواضح أن ما يحدث فى جانب من العالم يؤثر على الجانب الآخر"، و"إنه عالم مترابط ونحن فيه سويًا"، مؤكدة أنه "ليس خيارًا بين الاقتصاد والبيئة، يجب تعزيز كليهما".