العاهل الأردنى يجدد التزام بلاده بالعمل لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - جدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى التزام بلاده بالعمل لتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة، مشددًا على أن موقف بلاده ثابت فى دعم كل الجهود الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال المباحثات التى جمعت العاهل الأردنى، خلال زيارته للعاصمة البولندية وارسو اليوم الثلاثاء، مع الرئيس البولندى أندريه دودا، والتى تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية والدفاعية، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تشهدها المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وجدد الملك عبدالله التأكيد على التزام الأردن بالعمل لتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الأردن وقع معاهدة السلام مع إسرائيل قبل 27 عاما، وما زال موقفه ثابتا فى دعم كل الجهود الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد العاهل الأردنى ببولندا الداعمة لجهود السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فى تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممى، مشيرًا إلى مواصلة بلاده بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وناقش الجانبان قضايا الأمن الغذائى ووباء كورونا، حيث أكد الملك عبدالله أهمية التعاون العالمى للتصدى لهذه التحديات.

وفى مجال الجهود الدولية، شدد الملك عبدالله على أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الصعد فى الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

من جهته، أكد الرئيس البولندى حرص البلدين على توطيد علاقات الصداقة بينهما وتوسيع التعاون فى مختلف المجالات.

وعلى هامش الزيارة، وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ونائب وزير الخارجية البولندى بيوتر وورزيك مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارتى البلدين.

كما وقع الطرفان على برنامج تعاون بين حكومتى البلدين فى مجالات الثقافة والعلوم والتعليم للسنوات 2021-2024.