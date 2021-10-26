صور - محمد بن راشد يقوم بجولة فى الجناح المصرى المشارك بإكسبو 2020 دبى

جدة - نرمين السيد - شهد الجناح المصرى المشارك بإكسبو 2020 دبى زيارة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الإمارات وكان فى استقباله الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للجناح المصرى بإكسبو 2020 دبى.





وقد اطلع سمو الشيخ، على محتويات الجناح المصرى والتى تشمل أقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثرى للكاهن بسماتيك، كما استمع سموه إلى شرح عن التابوت وكيف يساهم وجوده فى استكمال الفكرة التى يتم استعراضها فى مجمل محتوى الجناح والتى يعبر عنها شعار مصر فى اكسبو 2020 دبى وهو "مصر: عراقة تعزز المستقبل". وأشار "مغاورى"، إلى أن هذه الزيارة تأتى تتويجًا للاهتمام الكبير الذى يوليه الجانب الإماراتى للجناح المصرى حيث سبق وأن قام عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الإماراتية بزيارة الجناح المصرى منذ الافتتاح وحتى اليوم وهو ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط شعبا البلدين الشقيقين.

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