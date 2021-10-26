التحالف العربى: تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل 85 من الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيات الحوثى فى جبهتى الجوبة والكسارة فى مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيات الحوثى فى جبهتى الجوبة والكسارة فى مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت قوات التحالف فى بيان، إن عمليات الاستهداف قتلت 85 عنصرا من الحوثى ودمرت 9 آليات عسكرية، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





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