إسرائيل تفتح الحدود أمام مزارعي لبنان لقطف محصول الزيتون

دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، فتح الحدود أمام المزارعين اللبنانيين لقطف محصول العام من شجر الزيتون. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على موقع "تويتر" إنه "نظرا للوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه لبنان وكبادرة حسن نية لمساعدة اللبنانيين قرر جيش الدفاع فتح الحدود أمام مزارعي ميس الجبل عيترون وبليدة واجتياز الخط الأزرق في حد معين لقطف محصول العام من شجر الزيتون داخل السيادة الإسرائيلية". وأوضح أن "إبلاغ الجانب اللبناني تم عبر اليونيفل". المصدر: RT.

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