موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء 27 أكتوبر والقنوات الناقلة في الدوري المصري الممتاز

تنتظر جماهير وعشاق المارد الأحمر موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة، والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، حيث يستضيف استاد برج العرب مباراة الأهلي القادمة ضد الدراويش، ضمن مباريات الأسبوع الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، مباراة لها طابع خاص حيث تجمع الأهلي صاحب التاريخ والبطولات والإنجازات، والإسماعيلي برازيل مصر في كرة القدم وصاحب التاريخ الكبير، حيث تتسم مباريات الأهلي والإسماعيلي بالندية والقوة والإثارة والمتعة، لذلك تحظى مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد الإسماعيلي باهتمام إعلامي كبير.

الأهلي والإسماعيلي لمن تكون الثلاث نقاط

يدخل الأهلي المباراة برغبة قوية في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، وتقديم عرض قوي أمام الدراويش وإرسال رسالة قوية لباقي فرق الدوري، مفادها أن الأهلي لن يتنازل عن لقب الدوري هذا الموسم، بعد أن خسر اللقب الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة، كما يحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على تقديم عرض قوي يسعد جماهير ومحبي الشياطين الحمر، وكان الأهلي قد قام بتدعيم صفوفه والتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، لذلك تتطلع جماهير المارد الأحمر في رؤية فريقها بمستوى قوي يطمئن القلوب ويبعث القلق في نفوس منافسيه.

في المقابل يسعى دراويش مصر نحو تقديم مباراة قوية تتسم بالندية أمام الأهلي، كما يرغب الإسماعيلي في تحقيق مفاجئة قوية في بداية الدوري بالفوز على الأهلي صاحب أكثر الألقاب في الدوري، ويسعى الإسماعيلي في تقديم عرض قوي وبداية قوية في الدوري ترفع من الروح المعنوية للاعبيه.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

يحتضن استاد برج العرب مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد الإسماعيلي، والمقرر لها الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، ضمن مواجهات الأسبوع الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، وسوف تنطلق أحداث المباراة حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

18:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز، كما تمتلك القناة حقوق نقل العديد من البطولات التي تهم الشارع الرياضي المصري والعربي، في مختلف الألعاب ولذلك تحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويزداد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن لكن من المتوقع أن يعلق عليها الكابتن مدحت شلبي، على القناة الصوتية الأولى والكابتن أحمد شوبير على القناة الصوتية الثانية، وعند ورود معلومات مؤكدة بمن سيقوم بالتعليق على المباراة سنوافيكم بها فوراً.

المباراة الإسماعيلي – الأهلي البطولة الدوري المصري الممتاز الموعد والتوقيت الأربعاء 27 أكتوبر – الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة الملعب استاد برج العرب القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1 اتش دي

بطاقة مباراة الأهلي والإسماعيلي