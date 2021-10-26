بعد تعرضها لأزمة قلبية..تفاصيل حالة وزيرة الصحة المصرية

قال الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب مدير مستشفى وادي النيل، الذي تخضع فيه وزيرة الصحة المصرية هالة زايد للعلاج، إن حالة الوزيرة مستقرة الآن بعد التعامل مع الأزمة التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية.

وأضاف خميس في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن الوزيرة تعرضت لأزمة صحية بسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم، مبرزا "تم إجراء اللازم والسيطرة على الموقف سريعا".

وشدد على أن الوزيرة "في حالة مطمئنة الآن ويمكنها بعد يومين أو ثلاثة أن تغادر المستشفى وتتابع عملها بعد التأكد التام من استقرار حالتها".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد كان قد صرح لوسائل إعلام محلية أن الوزيرة تعرضت لأزمة قلبية فجر الثلاثاء.

وأبرز مجاهد أنه تم نقل الوزيرة للعناية المركزة بإحدى المستشفيات في القاهرة وخضعت لقسطرة علاجية.