مستوطنون يعتدون على طاقم من الصليب الأحمر فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن المستوطنين هاجموا الطاقم بغاز أثناء تفقده الأضرار الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على أراضى المواطنين، حيث أصيبوا على إثرها بحروق فى الوجه.
وكانت وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم، قد ارتفعت فى الآونة الأخيرة خصوصا فى موسم قطاف الزيتون.
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