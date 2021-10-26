الرئيس الصينى يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع فرنسا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصينى "شى جين بينغ"، ضرورة تعزيز التعاون مع فرنسا فى مجالات الطاقة النووية المدنية والطيران والفضاء، وتوسيع التعاون فى مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعى والصيدلة الحيوية وشؤون المحيطات.





وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الصينى "شى جين بينغ" والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث أعرب "شى" عن استعداد بكين للعمل مع باريس لمواصلة التعاون فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، وتعميق التعاون الأخضر، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتنفيذ تعاون ثلاثى فى إفريقيا ومناطق أخرى.

وأشار "شى" إلى أن الصين وفرنسا فى حاجة إلى دعم بعضهما البعض فى استضافة أولمبياد بكين الشتوية وأولمبياد باريس.