الرئيس الصينى يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع فرنسا

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الصينى "شى جين بينغ" والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث أعرب "شى" عن استعداد بكين للعمل مع باريس لمواصلة التعاون فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، وتعميق التعاون الأخضر، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتنفيذ تعاون ثلاثى فى إفريقيا ومناطق أخرى.
وأشار "شى" إلى أن الصين وفرنسا فى حاجة إلى دعم بعضهما البعض فى استضافة أولمبياد بكين الشتوية وأولمبياد باريس.
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