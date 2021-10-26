قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن أوساط المخابرات الأمريكية ترجح أن تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، قد يصبح قادرا على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر على أدنى تقدير.
وأضاف كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية يوم الثلاثاء أن تنظيم "داعش" - ولاية خراسان في أفغانستان لديه النية لذلك.
وصرح بأنه لم "يتحدد" بعد ما إذا كانت حركة طالبان التي تناصب تنظيم "داعش" العداء، لديها القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وأضاف: "تقدر أوساط المخابرات حاليا أن تنظيم "داعش" - ولاية خراسان، والقاعدة لديهما النية لتنفيذ عمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حاليا القدرة على ذلك".
وقال: "يمكننا أن نرى تنظيم "داعش" - ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و12 شهرا، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق من القاعدة "عاما أو عامين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الأمريكية: تنظيم ”داعش” بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمتنا خلال 6... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.