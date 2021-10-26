أسعار تذاكر حفلات موسم الرياض 2021 وطريقة حجز تذاكر فاعليات ميديل بيست

كم تذاكر حفلات موسم الرياض 2021، يعد ذلك السؤال أحد الأسئلة التى تدور فى أذهان الكثير من المقيمين والمواطنين فى المملكة أو الراغبين فى حضور حفلات فاعليات ميديل بيست الرياض وذلك لأن يعرفون أسعار التذاكر الخاصة بهذه الفاعليات والتى يتم تقديمها من قبل هيئة الترفية فى المملكة.

حفلات موسم الرياض 2021

ميدل بيست أو حفلات موسم الرياض، هو عبارة عن مجموعة من الحفلات الكبري التى تنطلق فى مدينة الرياض فى كل عام، حيث إن تلك الحفلات تجمع عدد كبير من الفنانين فى الوطن العربي ومن هؤلاء الفنانين تامر حسني وعمرو دياب ومحمد عبدة، ويقام أيضاً حفلات الشعر الكبري وذلك لأن يتم تنوع المحتوي الذى يتم تقديمة فى هذه الحفلات.

شروط حضور ميديل بيست 2021

هناك عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر وذلك من أجل حضور حفلات ميديل بيست الرياض هذا العام، حيث إن هذه الشروط تكون فى الأتي:

يجب إن يكون الشخص لدية تطبيق توكلنا السعودي مفعل.

إن يكون حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا المستجد.

لابد من إن يكون مسجل التذاكر فى تطبيق توكلنا.

الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

طريقة حجز تذاكر ميديل بيست 2021

تستطيع القيام بعملية حجز التذاكر لحفلات الرياض هذا العام عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية:

الذهاب إلى موقع موسم الرياض على شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من الصفحة شراء التذاكر.

اختيار نوع الحفلة أو الفاعلية التى ترغب فى حضورها.

تحديد مكان الجلوس فى الحفلة أو فى الفاعلية.

بعد ذلك تقوم بتحديد عدد التذاكر التى ترغب فى شرائها.

تقوم بكتابة بيانات وسيلة الدفع المناسبة لك من وسائل الدفع المتوافرة.

الضغط على زر الحجز.

أسعار تذاكر حفلات موسم الرياض 2021

يقوم المركز الوطني للفاعليات فى المملكة العربية السعودية بتحديد قيمة أسعار تذاكر ميديل بيست الرياض بناء على نوع الحفلة، حيث إن أسعار التذاكر هذا العام تتراوح من 50 ريال سعودي إلى 2800 ريال، ويكون اختلاف سعر التذكرة بناء على مكان المقعد وأيضاً نوع الفاعلية الفنية.