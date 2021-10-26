الملك خلال مباحثات مع الرئيس البولندي: الأردن اتخذ السلام خيارا استراتيجيا

دوت الخليج :- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في العاصمة البولندية وارسو الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا، ركزت على آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وتناولت المباحثات سبل تمتين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية والدفاعية.

وأشار جلالة الملك، في بداية المباحثات، إلى العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، معربا عن شكره على حفاوة الاستقبال.

كما جرى التأكيد، خلال المباحثات، التي حضرها سمو الأمير علي بن الحسين، على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وجدد جلالته التأكيد على التزام المملكة بالعمل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن اتخذ السلام خيارا استراتيجيا.

ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن وقع معاهدة السلام مع إسرائيل قبل 27 عاما، وما زال موقفه ثابتا في دعم كل الجهود الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد جلالته بمواقف بولندا الداعمة لجهود السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

ولفت جلالة الملك إلى مواصلة الأردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وناقش الزعيمان قضايا الأمن الغذائي ووباء كورونا، إذ جدد جلالته التأكيد على أهمية التعاون العالمي للتصدي لهذه التحديات.

وفي مجال الجهود الدولية، شدد جلالة الملك على أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الصعد في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

من جهته، رحب الرئيس البولندي بزيارة جلالة الملك، لافتا إلى حرص البلدين على توطيد علاقات الصداقة بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، وعدد من كبار المسؤولين البولنديين.

وجرت لجلالة الملك، لدى وصوله القصر الرئاسي في وارسو مراسم استقبال رسمية.

وعقب المباحثات، زار جلالة الملك نصب الجندي المجهول في العاصمة البولندية وارسو، ووضع إكليلاً من الزهور.

وعلى هامش الزيارة الملكية، وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب وزير الخارجية البولندي بيوتر وورزيك مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارتي البلدين.

كما وقع الطرفان على برنامج تعاون بين حكومتي البلدين في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم للسنوات 2021-2024.