عملية دولية تسهم فى اعتقال 150 شخصًا لتهريب مواد أفيونية عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عملية دولية لإنفاذ القانون تستهدف بيع المواد الأفيونية على شبكات الإنترنت المظلمة أسفرت عن مصادرة حوالى 31 مليون دولار نقدًا و500 رطل من المخدرات واعتقال أكثر من 150 شخصًا.





وأوضحت الوزارة، فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن العملية التى استمرت 10 أشهر كانت بين ثلاث قارات، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالى وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مع اليوروبول والشرطة الأسترالية.

وقالت نائبة المدعى العام الأمريكى ليزا موناكو، فى مؤتمر صحفى: "إن الهدف من العملية هو إرسال رسالة واحدة واضحة إلى أولئك الذين يختبئون وراء شبكات الإنترنت المظلمة السوداء ويبيعون المخدرات غير المشروعة، ولا يوجد إنترنت مظلم، حيث يمكننا وسننشر النور".

وصادر المسؤولون 234 كجم من المخدرات فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك 152.1 كجم من الأمفيتامين و21.6 كجم من الكوكايين و26.9 كجم من المواد الأفيونية و32.5 كجم من منشطات إكستاسى، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف عقار إكستاسى وفنتانيل وأوكسيكودون وهيدروكودون وحبوب ميثامفيتامين بالإضافة إلى 45 قطعة سلاح نارى.

كما قامت السلطات باعتقال 65 فى الولايات المتحدة، وواحد فى بلغاريا، وثلاثة فى فرنسا، و47 فى ألمانيا، وأربعة فى هولندا، و24 فى المملكة المتحدة، وأربعة فى إيطاليا، واثنين فى سويسرا.