الكرملين: بوتين سيشارك فى قمة مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيشارك عبر تقنية "الفيديو" فى قمة مجموعة العشرين لعام 2021، المقرر عقدها فى روما خلال يومى 30 و 31 أكتوبر الجارى.





وقال المتحدث، فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن الاستعدادات مازالت جارية بشأن تفاصيل مشاركة بوتين فى القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس". كما أشار بيسكوف، عند سؤاله حول ما إذا كان بوتين سيتحدث فى مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ فى مدينة جلاسكو، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.. موضحًا:"أننا مازلنا نعمل على هذا الأمر"، كما امتنع عن تحديد الموضوعات التى قد يتناولها "بوتين" فى خطابه.

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