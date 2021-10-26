تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم

قال المدير العام لسلطة الطيران المدني في السودان، ليلة الأربعاء، إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي بدءا من الثلاثاء وحتى ساعة مبكرة من صباح السبت المقبل.

وقال إبراهيم عدلان لرويترز، إن القرار اتخذ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا أنه سيعاد فتح المطار في الساعة الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش). وأضاف أن الأجواء السودانية ستظل مفتوحة أمام الطيران العابر. وخرج محتجون سودانيون إلى الشوارع الثلاثاء، بعد اشتباكات دامية الاثنين، اعتراضا على حل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، المجلس والحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

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