وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيا آخر المستجدات فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها فى المجالات كافة.

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