الولايات المتحدة تعلن معارضتها الشديدة لخطة الاستيطان الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء قرار إسرائيل بناء مساكن استيطانية فى الضفة الغربية، معبرة عن معارضتها الشديدة لهذا التوسع فى أرض فلسطينية محتلة.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى مؤتمر صحفى أوردته قناة الحرة الأمريكية: "نحن قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية". وأضاف : "نعارض بشدة هذا التوسع الاستيطانى الذى لا يتماشى على الإطلاق مع جهود خفض منسوب التوتر"، معتبرا أن هذا التوسع "يضر بآفاق حل قيام دولتين". وتابع برايس : "نعتبر أيضا أن كل الجهود الرامية إلى تشريع مستوطنات غير شرعية بمفعول رجعى، غير مقبولة"، مشددا على أن مسؤولين أمريكيين رفيعى المستوى سبق أن أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين بهذه المواقف "بشكل مباشر".

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