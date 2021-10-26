السعودية تنضم للبيان الدولى المشترك الخاص بالرصد الفضائى للمناخ

جدة - نرمين السيد - انضمت الهيئة السعودية للفضاء إلى البيان المشترك لتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق التعاون فى مجال الأنشطة الفضائية، واستعراض جهودها حيال الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يُعد البيان بوابة دولية لتحفيز اهتمامات المجتمعات المحلية والإقليمية بتكنولوجيا الفضاء للعمل المناخى مما سيسهم فى بناء القدرات والكوادر المحلية فى هذا المجال.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن البيان المشترك الدولى للرصد الفضائى للمناخ يعد أحد أحدث وأهم المحركات الدولية لوضع حلول مبنية على التقنيات الفضائية للحد من التحديات المناخية التى تواجه كوكب الأرض، وذلك بواسطة تزويد المختصين والجهات الحكومية والمنظمات الأهلية المهتمة بالتغير المناخى بالبيانات متعددة المصادر لا سيما بيانات الأقمار الصناعية، والمعلومات والخبرات والتقنيات الفضائية المتعلقة بالرصد والتتبع لإجراء الدراسات. وتنطلق أهداف الهيئة من خلال تبنى والمشاركة فى البيان الدولى المشترك الخاص بالرصد الفضائى للمناخ لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث وضعت الرؤية البيئة والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسة لها، ونصت على ضرورة الحفاظ عليها، وفى المقام الأول كواجب دينى ووطنى وإنسانى ومسؤولية أمام الأجيال القادمة، بوصفه من المقومات الأساسية لجودة الحياة وضرورة للحد من مستويات التلوث فى البيئة.

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