للمرة الأولى منذ 20 عاما الـ«بوندستاج» الألمانى ينتخب امرأة لرئاسته

جدة - نرمين السيد - انتخب البرلمان الألمانى الجديد «بوندستاج» السياسية الألمانية عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى بيريل باس لرئاسته، وذلك عقب انتخابها اليوم الثلاثاء، لتشغل منصب رئيسة للبرلمان الألمانى، خلفا للمسيحى الديمقراطى، فولفجانج شويبله.





وتعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما التى ينتخب فيها البرلمان الاتحادى «بوندستاج» امرأة لرئاسته. وقد حصلت بيريل "53 عاما" على أغلبية الأصوات خلال الجلسة التأسيسية للبرلمان اليوم فحصدت تأييد 576 عضوا من إجمالى 724 عضوا، فيما صوت بالرفض 90 عضوا، وامتنع عن التصويت 58 عضوا. و"بيريل باس" هى ثالث امرأة تتولى رئاسة البرلمان الاتحادى، ومن الناحية البروتوكولية، فهى تشغل ثانى أعلى منصب فى الدولة بعد الرئيس الاتحادى. وجرت أعمال الجلسة التأسيسية بحضور الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل.

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