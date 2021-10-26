بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مارس

سجلت بريطانيا يوم الثلاثاء 263 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ الثالث من مارس 2021.
وأظهرت البيانات تسجيل 40954 إصابة جديدة، ارتفاعا من 36567 حالة الاثنين.
وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة الضحايا.
وشهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار متحور "دلتا".
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