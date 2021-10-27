أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوياتها منذ 2014

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، الثلاثاء، بدعم من نقص في المعروض العالمي، وطلب قوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.
وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأميركية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.
وزادت مخزونات البنزين 500 ألف برميل في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة قدرها مليون برميل.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 86.40 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 84.65 دولار للبرميل.
وتلك هي أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ أكتوبر 2014.
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