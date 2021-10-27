تمويل سيارات شركة اليسر شروط ومميزات والمستندات المطلوبة

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تمويل سيارات شركة اليسر من أكثر حلول التمويل المتوفرة والتي يقبل عليها العديد من المواطنين فيمكن الاستفادة من عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات من أجل شراء السيارة التي تريدها حتى وإن كانت فئة العام الحالي، ولكن ينبغي التعرف على شروط شركة اليسر للتقسيط في البداية وذلك من أجل قبول الطلب، ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل من خلال رقم شركة اليسر الموحد أيضًا منها الاستعلام عن أقساط شركة اليسر وغيرها من الخدمات المتميزة، لذا سنتعرف على آلية وشروط طلب التمويل.تمويل سيارات شركة اليسر
تقوم شركة اليسر بتمويل السيارات للعملاء من خلال أكثر من منتج من منتجات التمويل والتي تتمثل في تمويل المرابحة والتمويل التأجيري للسيارات، وذلك في حالة توافر الشروط الخاصة بكل منتج.شروط تمويل المرابحة
- يمكن التقسيط للأفراد السعوديين أو الجنسيات الأخرى على أن تبدأ أعمارهم من 22 عام، ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.
- في حالة كان المتقدم من العسكريين فيختلف الحد الأقصى للعمر بناء على سن التقاعد الخاص بالرتبة العسكرية.
- ضرورة امتلاك المتقدم لدخل شهري بقيمة 5000 ريال فأكثر من جهة عمله.
- بقاء المتقدم لمدة 3 أشهر بجهة العمل كحد أدنى شرط أساسي للحصول على التمويل.
وهناك العديد من المميزات في تمويل المرابحة من بينها:
- يحصل المتقدم على مبلغ تمويل حتى ثلاثمائة ألف ريال.
- لا تشترط الشركة على المتقدم إحضار كفيل له.
- يمكن الاستفادة من التمويل في الحصول على سيارة مستعملة.
- تم اعتماد عدد كبير من معارض السيارات ويمكن اختيار السيارة من أي منها.
- سداد قيمة التمويل على فترات زمنية تصل إلى 60 شهر.
ولا بد من تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لتقسيط السيارات منها:
- الهوية الخاصة بالمتقدم السعودي، وفي حالة الجنسيات الأخرى يجب توفير الإقامة.
- إحضار الرخصة الخاصة بالقيادة شريطة أن تكون سارية المفعول.
- توفير خطاب بتفاصيل راتب المتقدم، وفي حالة كان من العاملين بالجهات الخاصة وجب تصديق الجواب من الغرفة التجارية.
- إحضار جواب بتفاصيل مواصفات وسعر السيارة المراد تقسيطها من خلال إحدى المعارض المعتمدة.
- إثبات للعنوان الوطني الخاص بالمتقدم.
- كشف حساب من البنك التابع له المتقدم عن أخر ثلاثة أشهر.
الوسوم
تمويل سيارات شركة اليسر من أكثر حلول التمويل المتوفرة والتي يقبل عليها العديد من المواطنين فيمكن الاستفادة من عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات من أجل شراء السيارة التي تريدها حتى وإن كانت فئة العام الحالي، ولكن ينبغي التعرف على شروط شركة اليسر للتقسيط في البداية وذلك من أجل قبول الطلب، ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل من خلال رقم شركة اليسر الموحد أيضًا منها الاستعلام عن أقساط شركة اليسر وغيرها من الخدمات المتميزة، لذا سنتعرف على آلية وشروط طلب التمويل.تمويل سيارات شركة اليسر
تقوم شركة اليسر بتمويل السيارات للعملاء من خلال أكثر من منتج من منتجات التمويل والتي تتمثل في تمويل المرابحة والتمويل التأجيري للسيارات، وذلك في حالة توافر الشروط الخاصة بكل منتج.شروط تمويل المرابحة
- يمكن التقسيط للأفراد السعوديين أو الجنسيات الأخرى على أن تبدأ أعمارهم من 22 عام، ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.
- في حالة كان المتقدم من العسكريين فيختلف الحد الأقصى للعمر بناء على سن التقاعد الخاص بالرتبة العسكرية.
- ضرورة امتلاك المتقدم لدخل شهري بقيمة 5000 ريال فأكثر من جهة عمله.
- بقاء المتقدم لمدة 3 أشهر بجهة العمل كحد أدنى شرط أساسي للحصول على التمويل.
وهناك العديد من المميزات في تمويل المرابحة من بينها:
- يحصل المتقدم على مبلغ تمويل حتى ثلاثمائة ألف ريال.
- لا تشترط الشركة على المتقدم إحضار كفيل له.
- يمكن الاستفادة من التمويل في الحصول على سيارة مستعملة.
- تم اعتماد عدد كبير من معارض السيارات ويمكن اختيار السيارة من أي منها.
- سداد قيمة التمويل على فترات زمنية تصل إلى 60 شهر.
ولا بد من تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لتقسيط السيارات منها:
- الهوية الخاصة بالمتقدم السعودي، وفي حالة الجنسيات الأخرى يجب توفير الإقامة.
- إحضار الرخصة الخاصة بالقيادة شريطة أن تكون سارية المفعول.
- توفير خطاب بتفاصيل راتب المتقدم، وفي حالة كان من العاملين بالجهات الخاصة وجب تصديق الجواب من الغرفة التجارية.
- إحضار جواب بتفاصيل مواصفات وسعر السيارة المراد تقسيطها من خلال إحدى المعارض المعتمدة.
- إثبات للعنوان الوطني الخاص بالمتقدم.
- كشف حساب من البنك التابع له المتقدم عن أخر ثلاثة أشهر.
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