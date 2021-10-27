تمويل سيارات شركة اليسر شروط ومميزات والمستندات المطلوبة

تمويل سيارات شركة اليسر من أكثر حلول التمويل المتوفرة والتي يقبل عليها العديد من المواطنين فيمكن الاستفادة من عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات من أجل شراء السيارة التي تريدها حتى وإن كانت فئة العام الحالي، ولكن ينبغي التعرف على شروط شركة اليسر للتقسيط في البداية وذلك من أجل قبول الطلب، ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل من خلال رقم شركة اليسر الموحد أيضًا منها الاستعلام عن أقساط شركة اليسر وغيرها من الخدمات المتميزة، لذا سنتعرف على آلية وشروط طلب التمويل.

تمويل سيارات شركة اليسر

تقوم شركة اليسر بتمويل السيارات للعملاء من خلال أكثر من منتج من منتجات التمويل والتي تتمثل في تمويل المرابحة والتمويل التأجيري للسيارات، وذلك في حالة توافر الشروط الخاصة بكل منتج.

يمكن التقسيط للأفراد السعوديين أو الجنسيات الأخرى على أن تبدأ أعمارهم من 22 عام، ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

في حالة كان المتقدم من العسكريين فيختلف الحد الأقصى للعمر بناء على سن التقاعد الخاص بالرتبة العسكرية.

ضرورة امتلاك المتقدم لدخل شهري بقيمة 5000 ريال فأكثر من جهة عمله.

بقاء المتقدم لمدة 3 أشهر بجهة العمل كحد أدنى شرط أساسي للحصول على التمويل.

شروط تمويل المرابحةمميزات تمويل المرابحة

وهناك العديد من المميزات في تمويل المرابحة من بينها:

يحصل المتقدم على مبلغ تمويل حتى ثلاثمائة ألف ريال.

لا تشترط الشركة على المتقدم إحضار كفيل له.

يمكن الاستفادة من التمويل في الحصول على سيارة مستعملة.

تم اعتماد عدد كبير من معارض السيارات ويمكن اختيار السيارة من أي منها.

سداد قيمة التمويل على فترات زمنية تصل إلى 60 شهر.

الأوراق المطلوبة لتقسيط السيارات شركة اليسر

ولا بد من تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لتقسيط السيارات منها: