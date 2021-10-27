عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات وشروط تمويل الإجارة

عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات والتي تعتبر واحدة من الشركات المميزة التي توفر أنواع وخيارات مختلفة من التمويل من بينها تمويل الإجارة لتقسيط السيارات فيمكن الحصول على السيارة بعد سداد أقساط ميسرة، لهذا يتم البحث بكثرة خلال الفترة الأخيرة عن شروط شركة اليسر للتقسيط وقد وفرت الشركة من خلال حسابها الرسمي كافة التفاصيل تمويل سيارات شركة اليسر سواء تمويل المرابحة أو أيضًا تمويل الإجارة 2021.

عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات

في إطار العروض الجديدة من شركة اليسر يمكن الحصول على سيارة بمميزات عديدة ولكن ينبغي في البداية تحديد التمويل الذي ترغب في الحصول عليه، مثل تمويل الإجارة والذي يتم الحصول عليه من خلال الشروط التالية:

ضرورة أن يكون العميل مواطن حاصل على الجنسية السعودية، أو وافد ولكن يشترط الحصول على إقامة سارية.

ألا يكون عمر المتقدم أقل من واحد وعشرين سنة ولا يزيد عند تسجيل الطلب عن ستين سنة.

أما ما يخص الدخل الشهري فقد اشترطت الشركة ألا يقل قيمة الراتب الشهري عن أربعة آلاف ريال سعودي.

الانضمام إلى الخدمة أو جهة العمل في فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

شروط تمويل الإجارة شركة اليسر

وقد أشارت الشركة إلى أن تمويل تقسيط السيارات تصل قيمته إلى 300 ألف ريال سعودي، كما يمكن استلام التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أيضًا، وعند الموافقة على طلبك تستطيع الحصول على التمويل وتسديد قيمته في فترة تصل إلى خمس سنوات.

كما أن قيمة الدفعة الأخيرة تصل قيمتها فقط إلى 30% من إجمالي التمويل، وقد أشارت الشركة إلى إمكانية الحصول على تمويل السيارات المستعملة أيضًا.

الأوراق المطلوبة لتمويل الإجارة من شركة اليسر

وحتى تُقبل في التمويل لا بد من تجهيز الأوراق التالية:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة إقامة الوافد.

يشترط أن يتم تقديم صورة وأصل من رخصة القيادة ويتعين أن تكون سارية.

لا بد من تقديم كشف حساب مستخرج من البنك ومصدق عليه ومدرج به كافة تفاصيل الرصيد للثلاث أشهر الأخيرة، مع ضرورة تقديم العنوان الوطني للمتقدم صاحب التمويل، وعرض سعر أيضًا من خلال المعارض المعتمدة لدى الشركة للحصول على السيارة.