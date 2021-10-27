التحالف يدمر مسيرتين حوثيتين استهدفتا جنوبي السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه جنوبي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائره مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

كما أكد التحالف أن الدفاعات الجوية أسقطت أيضا طائرة مسيرة أخرى حاولت استهداف مدينة نجران الجنوبية.

وشدد التحالف على التعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية باستخدام طائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.