أزمة الشاحنات فى بريطانيا تنتقل إلى إسبانيا وأوروبا

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة بريطانية عن نقص كبير فى سائقى الشاحنات الثقيلة فى جميع أنحاء أوروبا، بسبب ظروف العمل الصعبة، حيث انتقلت الأزمة من بريطانيا تلاها إسبانيا ثم إلى باقى الدول الأوروبية.





وذكرت صحيفة "اكسبريس" أنه مع الإبلاغ عن نقص فى عدد السائقين فى جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة؛ تشير الأرقام إلى أن الوضع فى أسوأ حالاته، حيث فى أوروبا ستكون هناك حاجة إلى حوالى 400 ألف سائق فى السنوات القليلة المقبلة.

وفى إسبانيا، أشارت الصحيفة إلى الحاجة لحوالى 15 ألف سائق، بينما فى ألمانيا يرتفع هذا الرقم إلى حوالى 65 ألفا.

ويُعتقد أن المملكة المتحدة لديها عجزاً يصل إلى 76 ألف سائق من أجل تلبية احتياجاتها فى نقل البضائع.

ويلقى السائقون باللوم على ظروف العمل السيئة، من مناطق الخدمة غير المضيافة، بعد الانتقال لعدة أيام خارج المنزل.