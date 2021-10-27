أزمة الشاحنات فى بريطانيا تنتقل إلى إسبانيا وأوروبا

وذكرت صحيفة "اكسبريس" أنه مع الإبلاغ عن نقص فى عدد السائقين فى جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة؛ تشير الأرقام إلى أن الوضع فى أسوأ حالاته، حيث فى أوروبا ستكون هناك حاجة إلى حوالى 400 ألف سائق فى السنوات القليلة المقبلة.
وفى إسبانيا، أشارت الصحيفة إلى الحاجة لحوالى 15 ألف سائق، بينما فى ألمانيا يرتفع هذا الرقم إلى حوالى 65 ألفا.
ويُعتقد أن المملكة المتحدة لديها عجزاً يصل إلى 76 ألف سائق من أجل تلبية احتياجاتها فى نقل البضائع.
ويلقى السائقون باللوم على ظروف العمل السيئة، من مناطق الخدمة غير المضيافة، بعد الانتقال لعدة أيام خارج المنزل.
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