أفضل الأماكن السياحية في الرياض 2021 .. تاريخية وترفيهية وحدائق

أفضل الأماكن السياحية في الرياض والتي تستقطب العديد من عشاق السياحة بمختلف أنواعها سواء تاريخية أو ترفيهية أو حدائق، ولا سيما أن الرياض تضم العديد من المقاصد السياحية بأشكالها المختلفة، وتعد من أهم المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد بها عدد كبير من أماكن الجذب السياحي، ما جعلها تشهد إقبالًا سياحيًا لا مثيل له، وأصبحت مركزًا للجذب السياحي في شبة الجزيرة العربية، وتسعى الحكومات المتعاقبة في المملكة على جعل العاصمة السعودية الرياض عروسًا للخليج العربي بل والعواصم العربية أيضًا، ونوضح خلال السطور التالية أفضل الأماكن السياحية في الرياض وموضعات ذات صلة .

أفضل الأماكن السياحية في الرياض 2021

تزخر العاصمة السعودية الرياض بالعديد من الأماكن السياحية، فيوجد بها الكثير من المواقع التراثية والتاريخية، وكذلك أفضل الفنادق والمطاعم، فضلًا عن العديد من الحدائق والمنتزهات، وهذه بعض الأماكن التي الرائعة نرشحها لزوار عروس الخليج ودرة المملكة :

حافة نهاية العالم

تعرف تلك الحافة بجبل فهرين، وتقع على بُعد 90 كم من العاصمة الرياض، وهي جزء من منحدرات طويق الشاسعة، ويستمتع زوار تلك المنطقة برؤية المناظر الطبيعية ومتعرجات تلك الحافة الجبلية الشاهقة .

قلعة المصمك

وهي من الأماكن التاريخية التي يعود تاريخ إنشائها إلى القرن 19، حيث كانت الحصن الخاص بقوات بن سعود لاستعادة مدينة الرياض عام 1902م، وهي مبنية بالطين الخرساني، ما جعلها تأخذ طابعًا تاريخيًا وتراثيًا رائع .

الدرعية

تعد الدرعية الحاضنة الأساسية لأكبر مشاريع إحياء التراث في المملكة، حيث تضم العديد من الأماكن التاريخية والمباني التراثية ذات الطراز المعماري الفريد، والتي تتميز بجدران طينية مليئة بالأقواس ومن تلك المعالم حي الطريف الذي يضم العديد من القلاع والأبنية، ما جعلها مقصد لعشاق السياحة التاريخية .

أماكن ترفيهية في الرياض

يتواجد في العاصمة السعودية الرياض أفضل الأماكن الترفيهية والمتنزهات للأفراد والعائلات، وهذه بعض الأماكن الترفيهية المرشحة للزيارة للسياح من داخل المملكة وخارجها وهي :

ملاهي ووتر سبلاش بارك

تعد ملاهي ووتر سبلاش بارك من أشهر الأماكن الترفيهية في الرياض، حيث تضم بحيرات وشلالات مائية رائعة، فضلًا عن حديقة ألعاب مائية، وتضم بين جدرانها عدد من الشاليهات، والأجنحة لراغبي الإقامة .

مدينة ملاهي ستار سيتي

وهي المدن الترفيهية والتي توجد في حي الحمراء بالرياض، ويوجد بها العديد من الألعاب المناسبة للكبار والصغار، فضلًا عن عدد من المطاعم العالمية، وأماكن للتسوق وغيرها من الأماكن الرائعة .

منتزه وادي نمار

يعتبر منتزه وادي نمار من أفضل الأماكن السياحية في الرياض، حيث يستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ولا سيما أنه يتميز بالجمال والهدوء، ويوجد به أماكن سياحية ممتعة منها؛ بحيرة صناعية كبيرة مخصصة للمشي وممارسة الرياضة، وتحوي أيضًا العديد من الأشجار والضخور الشاهقة، كما يستمتع الزوار بمشاهدة مختلف أنواع الطيور والاسماك .

أفضل الحدائق في الرياض

يعشق المواطنون والمقيمون في الرياض الحدائق الرائعة المنتشرة في مختلف أحياء العاصمة السعودية، حيث الاستمتاع بالطبيعة الخلابة وقضاء أمتع الأوقات وأروعها بين الأشجار والورود، ومن أفضل تلك الحدائق :

حديقة المعالم بالرياض

تعد هذه الحديقة من أبرز الأماكن الترفيهية في الرياض، فهي مليئة بمجسمات لأشهر المعالم من مختلف دول العالم، مثل الأهرامات وبرج بيزا المائل في إيطاليا وبرج الساعة في لندن وبرج إيفل في باريس.

حديقة الملك عبدالله

من أفضل الأماكن السياحية في الرياض للعائلات، فهي من أكبر منتزهات وحدائق الرياض؛ فتقع على مساحة 320 ألف متر مربع، وتضم مختلف أنواع الأزهار والورود الجذابة، كما يوجد بها أكبر نافورة راقصة في المملكة .