جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى محاولة لاستهداف مطار أبها بالمملكة.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد التحالف فى بيان أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار حاولت استهداف مطار أبها الدولى. وحذر التحالف العربى من أن الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية سيتم التعامل معها بحزم، مشددا على أن عملياته تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى يعلن إحباط محاولة جديدة لـ استهداف مطار أبها السعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.