منصة مطلوب للعمل المؤقت في موسم الرياض 1443 والفعاليات بالسعودية الشروط وطريقة التسجيل

تعمل حكومة المملكة برعاية جلالة الملك وسمو الأمير على اتاحة العديد من المنصات الخدمية والتي تعمل على توفير فرص عمل لشباب الخريجين، ومن أهم المنصات التي تخدم قطاع كبير من الشباب حيث تتيح التسجيل في منصة مطلوب للعمل المؤقت للأفراد والشركات في الفعاليات والمواسم بالسعودية، ومن خلال موقع ثقفني نوضح لكم خدمات المنصة وشروط ورابط التسجيل والتعريف بالمنصة وهي منصة حكومية تابعة للمركز الوطني للفعاليات تتيح فرص عمل سواء للسعوديين أو المقيمين من خلال مجموعة من الأقسام تشمل (مواهب – مأكولات – مشروبات – منتجات – مواقع – خدمات – وتنفيذ) مع إمكانية التقديم على أكثر من قسم لكي يزيد من فرصة القبول والاستفادة من الوظائف، كما تتيح منصة مطلوب بالمشاركة للأسر المنتجة أيضاً وذلك بعرض المنتجات بجميع أنواعها، يأتي هذا من أجل تنمية المهارات وتعزيز سوق العمل وإتاحة التوظيف في مجالات مختلفة وطرح الأفكار من خلال استخدام الكوادر وتوظيفها الصحيح للاستفادة الكاملة لجميع الأطراف.

تتيح المنصة أقسام عديدة من أجل توفير أكبر عدد من الوظائف المتنوعة في المجالات. توظيف الكوادر والاستفادة من العمل المؤقت في الفعاليات والمواسم. استقبال طرح الأفكار المتنوعة وتوظيفها في مكانها المناسب. إتاحة الوظائف الموسمية للأفراد السعوديين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال المواقع والشركات والمتاجر والمطاعم.

أهداف وخدمات منصة مطلوب:موعد انتهاء موسم الرياض 1443 / 2021

من الجدير بالذكر فقد بدأ موسم الرياض 2021 من 20 أكتوبر الجاري وسوف ينتهي في 31 من شهر مارس 2022 م أي لمدة 4 شهور، تتضمن عدد كبير من الوظائف المتاحة من خلال التسجيل في منصة مطلوب التي تحتضن كافة المشاريع والمواهب الفنية في جميع القطاعات.

الدخول عبر منصة مطلوب ثم الضغط على “تسجيل جديد” إذا لم يكن لديك حساب مسجل بالفعل. عليك تحديد نوع المشاركة إن كنت فرد أو شركة. ثم تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة التي تشمل (الاسم بالكامل – رقم الهوية الوطنية ونوعها أو الإقامة – رقم الجوال – البريد الإلكتروني). يليها الموافقة على الشروط والأحكام. ثم النقر على كلمة “تسجيل”. بعدها يرسل لك النظام كود التفعيل على جوالك، عليك تفعيله أي كتابته في الخانة المخصصة. ثم اكتب رمز التحقق والضغط على “تأكيد”. بعدها سوف تظهر رسالة تفيد بأن الحساب تم إنشاؤه بنجاح. تستطيع بعدها تحديد العناصر التي تريد المشاركة بها من خلال الوظائف المتاحة حالياً في موسم الرياض 1443.

طريقة التسجيل في منصة مطلوب: