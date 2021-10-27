رواتب مجزية ومكافآت سنوية الشروط ورابط التقديم على وظائف برنامج الأمن الصحي للجنسين

في اطار ماتنتهجه حكومة المملكة من تمكين الخريجين والشباب حملة الدبلومات والشهادات العليا بدون عمل وتمكينهم من التوظيف وتوفير فرص عمل لهم توفر لهم حياة كريمة تم فتح باب القبول على وظائف برنامج الأمن الصحي الدفعة الرابعة للجنسين، حيث أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن التسجيل في البرنامج للتوظيف في القطاع الحكومي والخاص، وذلك للتعيين في عدد كبير من المجالات والتخصصات النظرية والعلمية والإدارية والصحية..وغيرهم من المسميات الوظيفية على أن يكون المتقدم/مة يشمله كافة الشروط والمعايير المطلوبة وتقديم المؤهل المحدد لكل تخصص على حدى، كما أن لوظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مميزات تتضمن سلم رواتب الأمن الصحي الذي يشمل دخل شهري مٌجزي وبدلات ومكافآت سنوية على أن يكون المتقدمين من أبناء الوطن “سعوديين الجنسية”، يأتي هذا في إطار دعم قرار التوطين في البلاد، ومن خلال موقع ثقفني سوف ننشر لكم الشروط والتخصصات المطلوبة ورابط التسجيل.

المسميات الوظيفية لبرنامج الأمن الصحي:

حيث أوضحت الهيئة أن التخصصات المطلوبة للتعيين في الوظائف المتاحة هي:

تخصص تربية فنية – التربية.

دراسات إسلامية و قرآنية.

أخصائي نفسي.

العلوم الاجتماعية.

تربية خاصة قسم “إعاقة عقلية”.

الإدارة – إدارة الاقتصاد – وإدارة الأعمال- الإدارة الصحية – التأمين وإدارة المخاطر – إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي – الإدارة السياحية والفندقية – الإدارة الرياضية – التدريب الرياضي – الإدارة الرياضية والترويحية.

التدريب الرياضي – مدرب اللياقة البدنية.

المصرفية الإسلامية – الأعمال المصرفية.

المحاسبة – المحاسبة المالية.

التسويق – تسويق تطبيقي – المالية التطبيقي.

نظم المعلومات الإدارية – الأنظمة.

الموارد البشرية – التمويل والاستثمار – الأعمال المصرفية.

الإعلام – علم الاجتماع – الخدمة الاجتماعية – الحقوق – العلوم السياسية – الإعلام والاتصال التسويقي – الإذاعة والتلفزيون الفيلم – الصحافة والنشر الإلكتروني – العلاقات العامة.

الأثار – تاريخ – جغرافيا – لغة عربية – لغة إنجليزية – لغة فرنسية والترجمة – لغة أسبانية والترجمة – لغة عربية وترجمة – لغة يابانية وترجمة – لغة ألمانية وترجمة – لغة روسية وترجمة – لغة تركية والترجمة – لغة صينية والترجمة – لغة فارسية والترجمة.

يشترط أن يكون جميع المتقدمين سعوديين الجنسية. لا يكون المتقدم أو المتقدمة موظف في إحدى الوظائف (على رأس عمل). لا يقل طول الرجال عن 160 سم والنساء لا يقل الطول عن 150 سم. اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية. لا يزيد العمر عن 40 سنة.

شروط التقديم في برنامج الأمن الصحي:المستندات المطلوبة ورابط التسجيل في برنامج الأمن الصحي:

من خلال رابط التسجيل في البرنامج الوطني للأمن الصحي بالمعايير التالية: