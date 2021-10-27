كورونا يواصل غزو المغرب.. 425 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأصدرت "الصحة المغربية" بيانا حول الوضع الوبائى فى المملكة، قالت فيه إن عدد الإصابات الإجمالى بـ كورونا بلغ 944 ألفًا و803 حالات، فيما وصلت حصيلة الوفيات 14 ألفا و636 حالة منذ بدء الجائحة.
وأضاف البيان، أنه تم فحص 12 ألفًا و968 شخصا ليبلغ محموع التحاليل تسعة ملايين و85 ألفًا و529، مشيرًا إلى أن 375 شخصًا تعافوا من الإصابة بـ كورونا، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 925 ألفا و125.
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