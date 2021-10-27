حسب الرقم moed.gov.sy نتائج اختبارات الترشح للثانوية “دورة 2020” علمي وأدبي

moed.gov.sy نتائج اختبارات الترشح لدخول الجامعات السورية حيث قام موقع وزارة التربية والتعليم السورية بالإعلان عن نتائج قبول الطلاب لدخول الجامعات السورية، من القسمين العلمي والأدبي، والتي تم الإعلان عنها على الرابط الرسمي حسب الاسم أو حسب رقم اكتتاب الطلاب والتي طال انتظار الطلاب لها بعد الانتهاء التام من أداء الاختبارات الرسمية في كل من دمشق وحلب واللاذقية و حمص، وطرطوس، حماه و إدلب والرقة وجميع المحافظات بالدولة السورية.

حيث يكون على الطلاب الناجحين في امتحانات البكالوريا في عام 2020 بالدورة الأولى والثانية دخول الاختبارات الخاصة بقياس قدرات الطلاب قبيل دخول الجامعات السورية، حيث يكون على الجامعات النظرية والعملية عمل تلك الاختبارات قبي قبول الطلاب فيها، بالإضافة إلى نتائج القبول العام للجامعات، وقد ترقب الطلاب الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من الاختبارات التي قامت وزارة التعليم العالي بالانتهاء الأسرع من الاختبارات وقامت كنترولات التصحيح بالتدقيق في الاختبارات لإخراجها بالشكل السريع والدقيق أيضا.

نتائج السبر الترشيحي

تقوم وزارة التعليم العالي بالاستعداد خال الساعات المقبلة للإعلان عن نتائج قبول الطلاب في الجامعات السورية، جميع الجامعات العلمية وأيضا الأدبية، وذلك بعد الانتهاء من كل من نتائج البكالوريا بدورتيها الأولى والثانية، والانتهاء من تقديم الاعتراضات والرد عليها، وأيضا تم الانتهاء من اختبارات جميع المحافظات السورية من جميع اختبارات الترشح للدخول الجامعات السورية.

قامت وزارة التعليم بتمديد فترة التمديد في تسجيل الطلاب لدخول الاختبارات المرشحة للجامعات.

بدأت الاختبارات في 16 تشرين الأول 2021.

تم في 19 ايلول 2021 الانتهاء من اختبارات السبر لدخول الجامعات السورية.

قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن الموعد المقرر فيه الإعلان عن نتائج السبر والذي يكون في الثلاثاء أو الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

يقوم الطلاب بالدخول على رابط استخراج نتائج اختبارات الترشح للثانوية عند فتح الصفحة تظهر ايقونتين , العلمي أو الأدبي. يقوم بالتأشير على اي منهما. تظهر له الاستعلام بالاسم أو برقم الاكتتاب. يتم اختيار أي منهما. تظهر له صفحة الاستعلام. يقوم بكتابة اسم المحافظة يتم تابة رقم الاكتتاب. يقوم باختيار ايقونة “بحث”.

توقيتات نتائج الطلابالاستعلام عن نتائج السبر دورة 2020