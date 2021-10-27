كورونا فى أمريكا.. 105271 إصابة جديدة و1225 وفاة

جدة - نرمين السيد - وأضدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بيانا قالت فيه إن حصلية الإصابات الإجمالية بـ كورونا في الولايات المتحدة بلغت 45 مليونًا و468 ألفًا و434 إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 736 ألفًا و48 حالة وفاة.‏

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.