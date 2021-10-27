مراحل اجيتاز لعبة كول اووف ديوتي call of duty 2021 وما هو التحديث الجديد الصادر من الشركة المنتجة

لعبة كول اووف ديوتي من أشهر الألعاب التي تم إطلاقها في وقتنا الحالي لكل من يُفضل الألعاب ذات طابع الحركات المُجسمة، تحتوي اللعبة على عدد كبير من التحديات المختلفة مما جعل الإقبال عليها بكثرة، يمكنك داخل اللعبة التمتع بذكاء ومهارة، تستطيع تحميل اللعبة على كافة أنواع الهواتف الذكية والحصول على أكبر متعة ممكنة.لعبة كول اووف ديوتي
اهتم مطورين تلك اللعبة بتوفير كافة مؤثرات تحاكي العالم الواقعي مما ساعد على زيادة عمليات التنزيل لتلك اللعبة حيث أن اللاعبين يحصلون على تجربة لا مثيل لها داخل اللعبة، ويمكنك ملاحظة المؤثرات أثناء اللعب والتعرض مثلًا لإطلاق القنابل ستجد أن الشخصية الخاصة بك داخل اللعبة لا تستطيع التحرك إلا ببطء شديد بسبب الأتربة والأصوات الشديدة.مراحل كول اووف ديوتي
- تحتوي اللعبة على عدد من المراحل المختلفة يقوم اللاعب في تلك المراحل بالمحاربة ضد قوات الجيش سواء البريطانيين أو الاتحاد السوفيتي أو القوات الأمريكية.
- تتيح اللعبة عدد من المهام للاعب يجب عليه إتمامها مثل أن يقوم بتخليص الرهائن من أسر القوات البريطانية أو مواجهة القوات الالمانية أثناء هجوم لهم وعدم منحهم فرصة التقدم.
- في كل مرحلة يكون اللاعب موكل بإتمام عدد من المهام ويمكنه التعرف عليها من خلال البوصلة الموجودة في الجهة اليسرى من شاشة اللعبة، كما يجب عليه الحصول على كافة المهام حتى يتمكن من الانتقال للمرحلة التالية.
مزايا لعبة كول اووف ديوتي
- اللعبة تحاكي كافة الأجواء الخاصة بالحروب في الحياة الواقعية لذا ستشعر وكأنك داخل حرب حقيقية عليك الفوز بها.
- توفير عدد كبير من المركبات العسكرية بمختلف أنواعها سواء في البر أو في البحر مع توفير عدد من الطائرات العسكرية.
- كل أنواع الأسلحة التي يمكنك أن تحتاج إليها تجدها متوفرة داخل اللعبة من الرشاشات والقناصات.
- ساحات اللعب داخل اللعبة تم العمل على تصميمها بدقة كبيرة حتى تتمكن من محاكاة ساحات الحروب في العالم الواقعي.
- حجم اللعبة صغير وخفيف يمكننا تحميلها على أي هاتف محمول دون الحاجة لتفريغ مساحة كبيرة على الهاتف وتعمل بسلاسة كبيرة.
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لعبة كول اووف ديوتي من أشهر الألعاب التي تم إطلاقها في وقتنا الحالي لكل من يُفضل الألعاب ذات طابع الحركات المُجسمة، تحتوي اللعبة على عدد كبير من التحديات المختلفة مما جعل الإقبال عليها بكثرة، يمكنك داخل اللعبة التمتع بذكاء ومهارة، تستطيع تحميل اللعبة على كافة أنواع الهواتف الذكية والحصول على أكبر متعة ممكنة.لعبة كول اووف ديوتي
اهتم مطورين تلك اللعبة بتوفير كافة مؤثرات تحاكي العالم الواقعي مما ساعد على زيادة عمليات التنزيل لتلك اللعبة حيث أن اللاعبين يحصلون على تجربة لا مثيل لها داخل اللعبة، ويمكنك ملاحظة المؤثرات أثناء اللعب والتعرض مثلًا لإطلاق القنابل ستجد أن الشخصية الخاصة بك داخل اللعبة لا تستطيع التحرك إلا ببطء شديد بسبب الأتربة والأصوات الشديدة.مراحل كول اووف ديوتي
- تحتوي اللعبة على عدد من المراحل المختلفة يقوم اللاعب في تلك المراحل بالمحاربة ضد قوات الجيش سواء البريطانيين أو الاتحاد السوفيتي أو القوات الأمريكية.
- تتيح اللعبة عدد من المهام للاعب يجب عليه إتمامها مثل أن يقوم بتخليص الرهائن من أسر القوات البريطانية أو مواجهة القوات الالمانية أثناء هجوم لهم وعدم منحهم فرصة التقدم.
- في كل مرحلة يكون اللاعب موكل بإتمام عدد من المهام ويمكنه التعرف عليها من خلال البوصلة الموجودة في الجهة اليسرى من شاشة اللعبة، كما يجب عليه الحصول على كافة المهام حتى يتمكن من الانتقال للمرحلة التالية.
مزايا لعبة كول اووف ديوتي
- اللعبة تحاكي كافة الأجواء الخاصة بالحروب في الحياة الواقعية لذا ستشعر وكأنك داخل حرب حقيقية عليك الفوز بها.
- توفير عدد كبير من المركبات العسكرية بمختلف أنواعها سواء في البر أو في البحر مع توفير عدد من الطائرات العسكرية.
- كل أنواع الأسلحة التي يمكنك أن تحتاج إليها تجدها متوفرة داخل اللعبة من الرشاشات والقناصات.
- ساحات اللعب داخل اللعبة تم العمل على تصميمها بدقة كبيرة حتى تتمكن من محاكاة ساحات الحروب في العالم الواقعي.
- حجم اللعبة صغير وخفيف يمكننا تحميلها على أي هاتف محمول دون الحاجة لتفريغ مساحة كبيرة على الهاتف وتعمل بسلاسة كبيرة.
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