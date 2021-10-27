كورونا حول العالم.. أعداد الضحايا تلامس الـ 5 ملايين

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، لحصيلة مصابى وضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، إصابة أكثر من 244 مليونًا و388 ألفًا و558 شخصًا، فيما وصل إجمالى الوفيات جراء الجائحة، إلى 4 ملايين و961 ألفًا و595 حالة.





ووفقًا لـ جونز هوبكنز" التى استندت فى هذه الإحصائية إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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