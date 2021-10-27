الصين تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، بتسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، مقابل 43 إصابة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا ارتفاعا من 29 في اليوم السابق.
وسجلت الصين 26 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وسجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 96899 إصابة مؤكدة بكورونا، في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتا عند 4636.
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