رابط حجز تذاكر كأس العرب 2021 الاتحاد الدولي فيفا حجز التذاكر إلكترونياً fifa.com

رابط حجز تذاكر كأس العرب 2021، نتناول معكم أعزائي متابعي موقعنا المتميز دائماً “ثقفني”، موضوع هام ويشغل بال الملايين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، وهو الموقع المخصص لحجز تذاكر بطولة كأس العرب 2021 والتي ستقام بقطر، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتي 18 ديسمبر 2021 بمشاركة من 23 منتخباً عربياً، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية أهم تفاصيل الخبر، حتي يتمكن الراغبين في حضور المباريات والتمتع بمتابعة حيه للمباريات في الملاعب القطرية التي تم إعدادها مسبقاً، فهي نفس الملاعب التي سوف تستضيف بطولة العالم قطر 2022.

الدخول على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “fifa.com”.

الضغط على مربع احجز تذكرتك الآن.

تحديد البلد التي يتم شراء التذكرة منها.

اختيار فئة التذكرة الراغب في شراؤها.

يتم الدفع إلكترونياً من خلال فيزا.

رابط حجز تذاكر كأس العرب 2021حجز التذاكر لحضور مباريات كرة القدم إلكترونياً

بعد حدوث أزمة كورونا وما شهده النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية من توقف، ومع عودة النشاط تدريجياً وحضور الجماهير في غالبية البطولات المحلية والعالمية مع بداية 2021، أصبح موضوع حجز تذاكر حضور المباريات إلكترونياً هو السبيل الأمن لمنع انتشار فيروس كورونا بين الجماهير أثناء شراء التذاكر، وهناك منصات عديدة لذلك منها منصة مكاني بالمملكة العربية السعودية، والتي يستطيع من خلالها حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي بكل سهولة، هذا وقد أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضرورة الحصول على بطاقة مشجع للتمكن من حضور مباريات كأس العرب 2021 في قطر مع التذكرة.

بطولة كأس العرب 2021

هي أحد أهم البطولات العربية التي يشارك فيها عدد كبير من منتخبات الدول العربية.

وهي النسخة العاشرة من البطولة ويشارك فيها 23 منتخب عربي منهم 16 منتخب في النهائيات.

وتضم البطولة أفضل 9 فرق بناءً على تصنيف الفيفا سيتم تأهلها لدور المجموعات مباشرةً، فيما ستلعب 14 فرقه من المتأهلة للبطولة في التصفيات.

موعد بدء حجز التذاكر

بدء الحجز من يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر الجاري 2021.

ويبدأ سعر التذكرة من 50 ريال قطري، حيث ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 على استاد أحمد بن علي بمباراة منتخب تونس وموريتانيا.